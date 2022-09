Gemeente helpt jongeren met lichte problemen op eigen benen te staan

Johan Dorussen van ‘DNF’ tot winnaar in Dordrecht: ‘Twee zeges in een week, wie had dat kunnen bedenken’

De 82ste wielerronde van Dordrecht was zaterdag op het parkoers van wielerclub De Mol van begin tot eind het aankijken waard. Na vele aanvallen lukte het een groep van zestien renners pas in de finale definitief uit de greep van het peloton te blijven. Van hen was Johan Dorussen in een spannende eindsprint de snelste.

4 september