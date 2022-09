Gemeente moet scherper ‘sturen’ bij huisvesting…

GKN Fokker ziet in lichtspek­ta­kel kansen om nieuw personeel te werven: ‘Driehon­derd collega's nodig’

Vliegtuigbouwer GKN Fokker grijpt het lichtspektakel Spotlights On aan om nieuw personeel te werven. De grootste luchtvaarttoeleverancier ter wereld wordt namelijk hoofdsponsor. In de week van 14 tot en met 20 november wordt het gebouw GKN Fokker in Papendrecht in het (led)licht gezet en krijgt de brug over de Merwede als het ware vleugels.

16:14