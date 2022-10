Gemeente past wegversmallingen weer aan na felle kritiek

De kritiek was in augustus niet mals toen de gemeente Dordrecht nieuwe wegversmallingen liet aanrukken op de drukke weg. Die heuvels waren niet alleen nogal groot, ze waren ook tegen de zijkant van de weg aangelegd. Er zat voor fietsers niets anders op dan die linksom te passeren, waardoor ze naar het midden van de weg dienden te fietsen. Hartstikke gevaarlijk volgens veel fietsers, omdat daar ook auto’s met 50 kilometer per uur voorbij komen.

Ook CDA kritisch

Niet alleen fietsers waren kritisch op de gekozen oplossing, dat gold ook voor het CDA. De partij klom in de pen om vragen te stellen aan burgemeester en wethouders. ,,Er lijkt hier totaal niet te zijn nagedacht over de positie van fietsers’’, vond gemeenteraadslid Albert de Klerk.

Na alle kritiek is alsnog besloten om de uit de kluiten gewassen wegversmallingen weg te halen en te vervangen door smallere. B en W lieten verder nog weten dat vooraf aan 110 omwonenden een brief is gestuurd, waarin één en ander werd aangekondigd en dat niemand vooraf commentaar had. Daar kwamen welgeteld drie reacties op. ‘Deze gingen niet over de voorgenomen maatregelen, maar over bereikbaarheid van de weg en eigen percelen tijdens de uitvoering.’