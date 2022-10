Gemeente spreekt met ondernemers die Dordtse Kil I moeten verlaten: ‘Niet van iedereen telefoonnummer’

De gemeente Dordrecht is of gaat in gesprek met de negen ondernemers die weg moeten van industrieterrein Dordtse Kil 1.

Dat zei wethouder Chris van Benschop dinsdagavond op vragen van de VVD, die onder meer wilde weten wat het college doet om te voorkomen dat ondernemers op straat komen te staan nu de gemeente per december volgend jaar de erfpacht heeft opgezegd en hoe het kan dat de krant eerder op de hoogte was dat die negen ondernemers moeten vertrekken.

Ongelukkige samenloop van omstandigheden’

Dat was het gevolg van ‘een heel vervelende, ongelukkige samenloop van omstandigheden’ volgens Van Benschop. Daardoor werd het collegebesluit eerder gepubliceerd dan dat er een brief naar die negen ondernemers werd verzonden. ,,Daardoor is veel paniek en onrust ontstaan, terwijl in die brief juist staat dat we onze handen er niet vanaf trekken en niet zeggen: zoekt u het verder maar uit.’’

De ondernemers lieten vorige week weten totaal verrast en geschokt te zijn en hebben inmiddels een advocaat in de arm genomen om te voorkomen dat ze hun tent op die plek moeten sluiten.

De ontruiming is onderdeel van de opknapbeurt van Dordtse Kil 1 en 2 en Amstelwijck-West, waartoe de gemeente al in 2012 besloot. In het revitaliseringsplan werd dit gebied als speerpunt aangemerkt, vanwege de ‘kansarme leegstand, matige tot slechte kwaliteit van de panden en buitenruimte, soms illegale loodsen en de vele zeecontainers’.

Na de commotie van vorige week heeft de gemeente contact gezocht met de ondernemers waar het om gaat, maar het is nog niet gelukt iedereen aan de lijn te krijgen. Van Benschop: ,,We hebben zes van de negen bedrijven gesproken, maar we hebben helaas niet van iedereen een telefoonnummer.’’ Doel is om voor vrijdag 21 oktober ook de andere drie bedrijven te spreken.

