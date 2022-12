Gemeenten moeten luie projectontwikkelaars aan kunnen pakken

Hij zei dat dinsdagavond in Hardinxveld na afloop van een bijeenkomst van Smart Delta Drechtsteden met gemeentebestuurders en ondernemers, die ééndrachtig verklaarden dat het van groot belang is om goed samen te werken, nu zaken als stikstofaffaire, oplopende rente, hoge prijzen en leveringsproblemen de woningbouw juist in de weg zitten.

Ook in de Drechtsteden zijn het vaak projectontwikkelaars die een forse vinger in de pap hebben bij het tempo van de bouw. Zo verloopt de bouw van Stadswerven in Dordrecht vel trager dan de gemeente gewild had, liet projectontwikkelaar ABB onder meer het Twistergebouw in Zwijndrecht jarenlang leeg staan en het brandweerterrein braak liggen. In Sliedrecht komt maar geen schot in plannen voor het watertorenterrein.