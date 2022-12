Gemeenten moeten luie projectontwikkelaars kunnen aanpakken

Hij zei dat gisteravond in Hardinxveld na afloop van een bijeenkomst van Smart Delta Drechtsteden met gemeentebestuurders en ondernemers, die ééndrachtig verklaarden dat het van groot belang is om goed samen te werken, nu zaken als de stikstofaffaire, de oplopende rente, de hoge prijzen én de leveringsproblemen de woningbouw juist in de weg zitten.

Ook in de Drechtsteden zijn het vaak projectontwikkelaars die een forse vinger in de pap hebben bij het bouwtempo. Zo verloopt de bouw van Stadswerven in Dordrecht veel trager dan de gemeente gewild had, liet projectontwikkelaar ABB onder meer het Twistergebouw in Zwijndrecht jarenlang leeg staan en het brandweerterrein braak liggen. In Sliedrecht komt maar geen schot in plannen voor het watertorenterrein.

Zoeken naar bouwlocaties

Dat soort zaken is de minister een doorn in het oog, vertelde hij desgevraagd: ,,Begin volgend jaar wil ik kijken hoe we de gemeenten instrumenten kunnen geven om daar iets aan te doen.’’ De Jonge deed een klemmend beroep op de gemeente om snel te zoeken naar nieuwe plekken om woningen te bouwen. Gebrek aan locaties is volgens hem één van de grootste knelpunten.

De minister stelde eerder dit jaar 21 miljoen euro beschikbaar om Sliedrecht de mogelijkheid te geven een nieuwe woonwijk te bouwen ten noorden van de spoorlijn. Van dat geld wordt onder meer een nieuw viaduct over de A15 naar de Lijsterweg gebouwd, zodat Sliedrecht-Noord een goede verbinding krijgt met het bestaande dorp. Binnen vijf jaar moet de eerste spade voor die wijk de grond in, anders kan de gemeente fluiten naar het geld.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.