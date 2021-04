Gemeenten slepen Chemours en DuPont voor de rechter om uitstoot ‘zeer zorgwekkende stoffen’

COLUMN Waarom wordt in onze stad nou nooit eens écht lef getoond?

22 april Nu was ik vorige week nog behoorlijk positief over de woontorens die, over enkele jaren, langs de Spuiboulevard komen te staan, maar toch zit me iets dwars. Die gebouwen worden namelijk een metertje of twee à drie lager dan oorspronkelijk de bedoeling was en daar hou ik tóch een beetje een onbevredigd gevoel aan over.