Gemis van geliefde techniekman Frits weerhoudt Inter Amicos er niet van om vol nieuwe energie aan de slag te gaan

‘Techniekhok Frits’ staat er op het kamertje linksachter in de toneelzaal. Het is een eerbetoon aan Frits Schouten (1955-2021), die vorig jaar onverwachts overleed. ,,Hij was veel meer dan alleen de techniekman, hij hield zich veertien jaar lang bezig met de vereniging; van het beheer tot aan de schoonmaakroosters”, zegt Esri Kisman (34). Frits bevond zich nooit op het podium, maar stond achter de schermen altijd voor de spelers klaar. ,,Hij was zo’n lieve, vrolijke en betrokken man. Hij was een belangrijk onderdeel van dit theater.”