GenX-stoffen hopen zich snel op in Alblasserwaards slootwater: ‘Blij dat ik geen moestuin heb’

GenX-stoffen hopen zich snel op in sloten in Sliedrecht en Papendrecht. Dat levert nu nog geen gevaar op voor de gezondheid. ,,Maar we gebruiken dat spul nog maar tien jaar. PFOA is vijftig jaar lang over ons uitgestort’’, zegt Joop Keesmaat van de Sliedrechtse actiegroep Gezondheid voor Alles.