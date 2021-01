Geopende horecazaak in Dordrecht krijgt boete: bezoekers verstoppen zich in voorraadkamer

Zou het dan eindelijk? Als het aan ijsclubs ligt, gaat die Molentocht er dit jaar ‘corona­proof’ komen

16 januari Zodra de temperaturen voorzichtig onder nul duiken, begint het bij hen al te kriebelen. De schaatsgekte mag na acht jaar wachten wel weer een keer, vinden clubs in de regio. In gesprek over die ene droom: een mogelijke Molentocht in coronatijd - mét tijdvakken, maar zonder koek en zopie.