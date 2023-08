Jongen (15) raakt gewond na steekpar­tij: drie minderjari­ge verdachten aangehou­den

Bij een steekpartij in Rhoon is donderdag een 15-jarige jongen uit Den Haag gewond geraakt. Hij is met meerdere verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield niet lang na het incident drie jongemannen aan in de omgeving. Het gaat om twee 15-jarige jongens uit Rotterdam en Dordrecht en een 14-jarige jongeman uit Spijkenisse.