Gerrit-Jan van der Kolm (1949-2022) studeerde theologie, maar werd bewust geen dominee

In Dordrecht is onverwacht Gerrit-Jan van der Kolm overleden. De Dordtenaar was oprichter van De Buitenwacht, maar deed veel meer.

Van der Kolm studeerde theologie, maar hij koos er bewust voor geen dominee te worden. In plaats daarvan ging hij aan de slag als arbeider bij DuPont. In Oud-Krispijn richtte hij in de jaren ‘80 De Buitenwacht op, dat nog steeds bestaat. ,,Daar begon het sociale werk van onderop en hij vond dat mensen een stem verdienden, die anders niet zouden worden gehoord’’, zegt voorzitter Riet Duykers van het intercultureel ontmoetingscentrum.

Hij ging zelf in Krispijn wonen, dat toen nog een echt slechte naam had. Hij schreef er een proefschrift over. ‘Ik wilde weten wat er van je overblijft als je in een achterstandswijk woont en industriewerk doet’, zei hij daar in een interview met dagblad Trouw over.

Soms toch op de preekstoel

Na zijn vertrek bij De Buitenwacht was hij onder meer actief in de Ontmoetingskerk, waar hij soms toch op de preekstoel stond. Van der Kolm schreef diverse boeken. Trouw omschreef hem als ‘een vreemde eend in kerkelijk Nederland’.

Ook was hij projectleider bij Drechtse Stromen, een collectief dat de regio van alternatieve energie wil voorzien. Recent was hij actief bij een initiatief voor steun aan Oekraïnse vluchtelingen in de stad. Afgelopen week vergaderde hij daar zelfs nog over. Daarnaast was hij energieambassadeur. Ook kerken riep hij op hun verantwoordelijkheid te nemen en ‘groen’ te worden.

Het plotselinge overlijden is hard aangekomen, zegt Duykers: ,,Het is voor alle mensen die hem kenden, vrijwilligers en bezoekers van De Buitenwacht van vroeger en nu en bewoners van Oud Krispijn maar ook daarbuiten een hele klap. Zijn wijsheid, filosofische en levensbeschouwelijke kijk, menselijke benadering en strijd tegen onrecht heeft de wereld van de bewoners in Oud Krispijn mooier gemaakt.’’

De Buitenwacht is woensdagmiddag vanaf 13.30 uur open voor een herdenking, die ook wordt uitgezonden op Youtube Van der Kolm werd 73 jaar.

