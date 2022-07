Getipt! Deze activiteiten kun je dit weekend in Dordrecht doen (22-24 juli)

Jubileumstraat Voorstraat West

Straattheater Bieshof

Kunsthoofd

Vanaf 24 juli tot en met 28 augustus zorgen ruim twintig kunstenaars iedere zondag voor een sfeervolle stad. Bij het Groothoofd gaan er kunstenaars aan het werk, er is live muziek en je kunt natuurlijk genieten van het uitzicht op een terras. Kunsthoofd is er iedere zondag van 12.00 tot 18.00 uur.

Kinderbevertocht

Op zaterdag 23 juli is er ‘s avonds een kinderbevertocht in de Biesbosch. Tijdens de tocht breng je een bezoek aan het BeverBos en neem je een kijkje bij de opgezette bever voor het raam van het Biesboschcentrum. De Biesboschgids(en) vertellen tijdens de wandeling over bevers en hun leefomgeving. Daarna ga je aan boord van de open fluisterboot en ga je op zoek naar sporen van bevers. De tocht duurt van 19.45 tot 21.45 uur. Meer informatie en tickets vind je hier .

Concerten in kerken

De Augustijnenkerk is zaterdag het podium voor een inloopconcert van Rebecca en Jan Rozendaal (viool en orgel), en Rens de Winter (vleugel). Het begint om 14.00 uur en de toegang is gratis. Er is een collecte bij de uitgang en na afloop is er koffie en thee.



In de Grote Kerk kunt je zaterdag 23 juli gratis naar een orgelconcert van Joost van Beek. Van 15.30 tot 16.00 uur speelt hij op het Kamorgel. Joost houdt van een minder bekend repertoire en muzikale programma’s met contrast. Het programma van het orgelconcert is hier te vinden.