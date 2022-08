Getipt! Deze dingen kun je dit weekend in Dordrecht doen (12 – 14 augustus)

Platenbeurs

Openluchtbioscoop

Pak je stoeltje of kleedje er maar bij, want er zijn weer zomerse filmavonden in de Kloostertuin. Op vrijdagavond 12 augustus kun je naar Give Me Liberty. Op 13 augustus staat de film Le Grand Bain op het programma. De films starten om 21.30 uur en kaartjes kosten 8 euro.

Open dag bij De Raedtskelder

Heb je een receptie, diner of wil je jouw huwelijksdag bij De Raedtskelder vieren? Zaterdag 13 augustus is er van 12.00 tot 16.00 uur een open dag, zodat je kennis kunt maken met deze locatie. Na het eerste gesprek kun je een offerte op maat laten maken en een brochure vol informatie krijgen. De Raedtskelder vind je bij Stadhuisplein 1.

Kazerne on the beach

Zin in een feestje? Dat kan dit weekend op vrijdag en zaterdag bij de Kazerne. Ze maken er tropische feestjes van tijdens Kazerne on the Beach en LOS! on the Beach. Ook zijn er cocktails! De deuren gaan beide avonden vanaf 23.00 uur open. Tickets kun je kopen via de website.