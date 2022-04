Getuigen vertellen in nieuw boek over oorlogsjaren: ‘Iedereen was bang dat die mensen geliquideerd zouden worden’

Lucs (24) lichaam verandert langzaam in een harnas: ‘De artsen begrepen niks van wat er gebeurde’

De artsen dachten dat Luc Schroots (24) als peuter mishandeld werd. Maar er was iets heel anders aan de hand: hij is een van de tien mensen in Nederland die langzaam ‘versteent’. De jongvolwassene wil niets liever dan alles uit zijn leven halen wat er in zit, nu het nog kan, maar zit desondanks al jaren thuis: ,,Niemand wil me hebben.”

