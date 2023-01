Gevolgen ‘Limburgs noodweer’ blijven verrassing in de Alblasserwaard...

Het onderzoek doet wel vermoeden dat de Alblasserwaard één van de zwaarst getroffen gebieden zal zijn. De problemen worden immers het grootst in gebieden waar overtollig regenwater afgevoerd moet worden door lange boezems. Volgens een woordvoerder was er geen passend model om de gevolgen te berekenen.

Molenaars blij met wateroverlast

Dat deden de molenaars dolgraag, vertelt voorzitter Jan Nederveen: ,,Niets mooiers dan echt draaien. Meestal staat het rad stil. Er zijn maar een paar plekken waar we water rond kunnen pompen zonder dat dat gevolgen heeft voor het peil.’’ Daarbij komt dat het goed is voor de molen als het rad kan draaien: stilstand is voor een molen al snel achteruitgang.

De oude molens hebben nog een paar voordelen boven de gemalen: ,,We kunnen veel meer wateroverlast aan, want we hoeven pas te stoppen als het water boven de as van het rad komt. Ook als de stroom uitvalt, gaan wij gewoon door. Het voordeel van slecht weer is dat het meestal ook lekker waait.’’