Gewapende overval op woning in Hendrik-Ido-Ambacht, daders vluchten te voet

MIJN BLIK EN IK De auto van Peter (55) is óók een boot: ‘Je ziet vaak bezorgde gezichten’

Peter van de Merwe (55) uit Dordrecht rijdt al vijftien jaar rond in zijn Amphicar. Maar er is een ding wat hij nóg liever doet: ermee varen. ,,Ze roesten wel als een malle.’’ Echt verliefd zijn op je auto, kan dat? De mensen in deze rubriek zullen volmondig ‘ja’ zeggen. Zij houden van hun auto.

11 maart