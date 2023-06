Gewelddadige overval op Dordtse winkel, twee mannen op de vlucht met buit

UPDATEEen winkel in munten aan de Transvaalstraat in Dordrecht is dinsdagmiddag overvallen. Hierbij is iemand bedreigd met een vuurwapen én een persoon gewond geraakt. Twee mannen zijn volgens de politie met buit en al gevlucht in de richting van station Dordrecht.