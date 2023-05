Gewijzigde verkeerssituatie op Dordtse Nassauweg is gevaarlijk: ‘Niemand heeft door dat rijrichting is veranderd’

Dordrecht is minder aantrekke­lijk om in te wonen, volgens ranglijst: ‘Er is werk aan de winkel’

Waar Dordrecht in de twee voorgaande jaren nog een ‘trotsmakend mooie’ zevende plek had op de ranglijst van aantrekkelijke woonplaatsen in Nederland, komt de stad er dit keer bekaaid vanaf. Het eiland kukelde tien plekken naar beneden. ,,Naar plek 17, ja. We zijn niet geschrokken. Er is wél werk aan de winkel.”