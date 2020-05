Gezochte man scheurt met 150 km/h zonder rijbewijs én met te veel alcohol op over N3

Het wordt veel te druk in de Biesbosch, Staatsbos­be­heer sluit kreken af met Pinksteren

29 mei De Biesbosch raakt overbelast door toeristen. Staatsbosbeheer sluit daarom dit Pinksterweekend drie kreken in het natuurgebied af. In de toekomst moet een deel minder toegankelijk worden. ,,Dit is in het belang van de natuur.’’