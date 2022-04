GGD Zuid-Holland Zuid sluit meerdere test- en priklocaties

Wandelaars redden onderkoel­de vrouw (78) uit sloot langs Tiendweg in Nieuw-Lekkerland

Wandelaars in Nieuw-Lekkerland hebben vermoedelijk het leven gered van een 78-jarige vrouw. Zij was met fiets en al in de sloot beland naast de Tiendweg, net na het Boerenpad in Nieuw-Lekkerland. Ze kon er zelf niet meer uitkomen.

13:55