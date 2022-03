Goed nieuws voor wandelaars en fietsers: de oude Donkse brug in de polder wordt niet gesloopt

Mooi nieuws voor fietsers en wandelaars in de Alblasserwaard. De oude Donkse brug in Brandwijk blijft behouden. Eigenlijk wilde Waterschap Rivierenland de overspanning over het Achterwaterschap slopen.

Maar dat was buiten een aantal regionale historici gerekend. Om te voorkomen dat daadwerkelijk de zaag zou gaan in de brug die al in 1366 in gebruik werd genomen, heeft een aantal vrijwilligers de Stichting Instandhouding Oude Donkse Brug opgericht. Dat neemt voortaan het beheer en onderhoud voor haar rekening.

Voorzitter Jan Boele wilde onder geen beding dat de brug zou worden gesloopt. Hij noemt twee redenen. ,,De eerste is van cultuurhistorische aard. Toen in 1365 en 1366 het Achterwaterschap werd gegraven en de polder doorsneden werd, konden boeren uit Streefkerk hun land ineens niet meer bereiken. Met de aanleg van deze brug kon dat weer wel, dus er zit een belangrijk verhaal aan vast.’’ De stichting wil dat ook uitleggen op een nieuw informatiebord dat binnenkort geplaatst wordt.

Rondje maken kan niet meer

De tweede reden is dat de brug belangrijk is voor recreanten die in het gebied een wandelingetje of fietsrondje maken. ,,En dat zijn er honderden per week, zeker met dit weer. Zonder deze brug zou dat rondje niet meer gemaakt kunnen worden.’’

Uit onderzoek is gebleken dat de brug in goede conditie is, dus groot onderhoud is voorlopig niet nodig. Zodra dat zich wel aandient, gaan de bestuursleden op zoek naar geldschieters. ,,We hebben allemaal een groot netwerk, dus dat zullen we dan aanspreken. Daarnaast hopen we dat vrijwilligers eens per jaar hun handen uit de mouwen willen steken om een brugleuning te schilderen’’, aldus Boele. ,,Zo kunnen we met een minimale inspanning deze brug behouden voor de toekomst.’’

Wethouder Johan Quik: ,,We moeten zuinig zijn op de historische elementen die Molenlanden én de Albasserwaard zo uniek maken.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.