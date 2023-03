Goed openbaar vervoer is een keuze

OPINIEOpgeheven haltes, vervallen buslijnen, bussen die minder vaak rijden, dienstregelingen die later beginnen en vroeger stoppen, personeel waarvan de arbeidsomstandigheden zwaar te wensen over laten. Dat zijn de gevolgen van de privatisering van het openbaar vervoer. Wat van belang is voor iedereen mag dus niet worden overgelaten aan ‘de markt’, zo betogen Lies van Aelst van SP Zuid-Holland en Jan van den Hout van Reizigersoverleg Regio Dordrecht.