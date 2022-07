Gokverslaafde pompmedewerker steelt tienduizenden euro’s aan krasloten: ‘Het was mijn leefgeld’

Zwijn­drecht heeft herden­kings­mo­nu­ment voor overleden baby’s: ‘Ieder kind heeft bestaan’

Ouders van te vroeg geboren, overleden baby’s steun geven, dat is het doel van het herdenkingsmonument voor overleden kinderen. Het monument werd zaterdag onthuld tijdens de open dag van begraafplaats Munnikensteeg in Zwijndrecht. ,,Het verlies van een kind is een proces dat nooit geneest.”

