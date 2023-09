Gooi daar maar neer! Steeds meer meldingen over weesfietsen: vorig jaar bijna 500

indebuurt.nl Toen in: Dordtse kitten Mimi liep door heimwee in 3 maanden naar huis

Zo’n mooie stad als Dordrecht, daar wil je gewoon niet uit weg. Dat moet kitten Mimi gedacht hebben. In 1966 schrijft Trouw over de familiekat van de familie Beenakkers; ze liep in ruim drie maanden van Putte tegen de Belgische grens terug naar haar Dordtse huis, nadat ze met haar familie eerder was verhuisd naar het dorpje in Noord-Brabant.