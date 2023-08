Grabbelen in vuilnisbakken: laat ze een zakcentje verdienen of verbieden?

Dader (50) Zeeuw­se-Vlaam­se zedenzaak pleegt zelfmoord in Dordtse cel

De 50-jarige Pascal P. uit Aardenburg, die tot acht jaar cel is veroordeeld wegens het stelselmatig misbruiken van zijn twee stiefdochters, heeft vrijdag zelfmoord gepleegd in de gevangenis in Dordrecht.