Gratis grof afval inleveren in je eigen wijk? Dordrecht houdt weer opruimdagen

Kunste­naars met migratie­ver­le­den tonen werk in Dordrechts museum: ‘Verlies brengt mensen samen’

Acht kunstenaars die ‘nieuw’ zijn in Nederland exposeren in het Dordrechts Museum. Slechts één van hen zal de Galateaprijs winnen, een prijs ter ondersteuning van gevluchte kunstenaars. ,,Wie had gedacht dat we nu geconfronteerd zouden worden met de fragiliteit van het leven?”