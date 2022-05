Gratis voorstelling over ruzie met de buren moet Buurtbemiddeling op de kaart zetten

Verhoogde energieta­rie­ven Sportboule­vard doorbelast aan verenigin­gen: ‘We worden niet juist behandeld’

Het water komt sportverenigingen die gevestigd zijn in de Sportboulevard in Dordrecht tot aan de lippen. Nu bekend is geworden dat de huurtarieven met bijna 11 procent zijn gestegen, hoopt gymnastiekvereniging DVO dat de gemeente alsnog ingrijpt. ,,We worden niet juist behandeld.”

28 mei