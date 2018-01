Kröger wil weten wat de strafrechtelijke en bestuursrechtelijke sancties zijn als blijkt dat ATM al langer wist dat zij GenX-afval verwerkte. Het Tweede Kamerlid vraagt verder of de minister opheldering heeft gevraagd bij de Dordtse fabriek Chemours over deze nieuwe GenX-vondst in Brabant. De stof, die mogelijk kankerverwekkend is, werd opeens op diverse plekken in die provincie aangetroffen in water van diverse waterschappen. Dat leidde tot onrust. Een van de bronnen bleek ATM te zijn, die vrijdag de poorten sloot voor al het afval van de Dordtse fabriek Chemours.

'Tussenpersonen'

Volgens directeur Jacques de Jong van ATM was niet bekend dat afval van Chemours GenX bevatte. Dit afval komt via tussenpersonen (gespecialiseerde vervoerders) naar ATM, zegt hij. Dat maakt het volgens hem ondoorzichtig wat de aard van het industrieel afval is en van welke fabriek het komt. Chemours onthoudt zich van commentaar.



Kröger van GroenLinks wil weten wanneer ATM zich precies heeft gemeld bij de provincie Brabant en waterschap Brabantse Delta dat ze GenX in haar afvalwater aantrof.



Vorige maand werd ook al bekend dat GenX-geloosd werd op het Brabantse riool door Suez Ecoflow. Een ander bedrijf, Custom Powders, zou in Helmond GenX geknoeid hebben op oppervlaktewater. Custom Powders verwerkt GenX in opdracht van Chemours in Dordrecht.