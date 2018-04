Groep lokt homo in de val via Grindr en takelt hem ernstig toe in Dordrecht

1 april Echt of nep? Grapjes in de regio!

18:40 Het is de enige dag van het jaar waarop we elkaar in de maling mogen nemen: 1 april. Ook grotere instanties doen eraan mee. Sommige van die grapjes lijken zo geloofwaardig dat we wel twee keer moeten nadenken. Wij hebben de volgende nepverhalen boven water gehaald.