Groep lokt homo in de val via Grindr en takelt hem ernstig toe in Dordrecht

Ook Lenskens benadrukt nog maar eens dat het niet verstandig is om op afgelegen plekken af te spreken met mensen die je niet kent. ,,We willen door dit naar buiten te brengen andere mensen waarschuwen."



Het COC, de Nederlandse belangenvereniging voor lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders, noemt de geweldincidenten afschuwelijk, ziek en laf. ,,Iemand aanvallen om zijn geaardheid is al laf, maar om het dan ook nog eens voor de zekerheid met een groep te doen is afschuwelijk", aldus woordvoerder Philip Tijsma. ,,Dit onderstreept de noodzaak waarom dit kabinet het tegengaan van geweld tegen deze groep mensen haar topprioriteit moet maken. Het komt nog te vaak voor."



Tijsma snapt de waarschuwing van burgemeester Kolff en Dordrecht Pride om niet zomaar met wildvreemden af te spreken. ,,Maar laten we alsjeblieft niet het probleem bij de slachtoffers of apps als Grindr leggen. Het probleem ligt bij de idiote daders."