Groep tieners, ‘gewapend’ met flessen, gaat schapen te lijf in Dordrecht

KAARTJE Blauwalg: in deze zwemplas in de Alblasser­waard kun je nu beter even géén duik nemen

9:38 Op deze warme dagen is er natuurlijk niets lekkerder dan afkoelen in één van de vele plassen of strandjes die deze regio rijk is. Maar door de hitte ligt blauwalg op de loer. In elk geval in natuurbad De Donk bij Hoornaar en de Sandelingen Ambacht bij Hendrik-Ido-Ambacht is het even niet verstandig om een duik te nemen.