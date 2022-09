Groot opknap- en verduurzamingsproject van Dordtse flats na 1,5 jaar afgerond

Na jaren een nieuwe bestemming voor de oude bioscoop aan de Visstraat: woningen voor starters

Ontwikkelaar Elfi gaat het voormalige pand van bioscoop Euro Cinema aan de Visstraat in Dordrecht verbouwen tot veertien huurappartementen. De bouwvergunning hiervoor wordt over een maand aangevraagd, waarna de ontwikkelaar begin volgend jaar hoopt te kunnen beginnen met de verbouwing. Een jaar later zijn de woningen klaar.

8 september