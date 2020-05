Groot verjaardagsfeest in Dordrecht mondt uit vechtpartij met politie

Maar de jarige job was niet voornemens het feestgedruis te stoppen, ook niet na een waarschuwing van de politie. ‘Optreden was dus onvermijdelijk’, zegt de politie. Het politieoptreden wekte agressie op bij de feestgangers, want die keerden zich al snel tegen de politie. Op videobeelden die rondgaan op sociale media is een grimmige sfeer merkbaar. Uiteindelijk is een 33-jarige man opgepakt, na een worsteling met een een agent en politiehond. De politieagent kreeg bij het verzet van de man een trap tegen zijn been. De verdachte is door de politiehond in zijn been gebeten.