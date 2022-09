Grote onrust rond groep ‘gewelddadige’ jongeren: ‘Kinderen kunnen niet meer relaxed buitenspelen’

Zorgen over jonge leeftijd van verdachten beschietin­gen, soms nog maar 16 jaar

Woningen of bedrijfspanden die worden beschoten of worden bestookt met explosieven. Afgelopen weekeinde was het weer raak in Rotterdam. Politie en het Openbaar Ministerie hebben hun handen vol aan het onderzoeken van de aanslagen. Wat hen daarbij zorgen baart is de jonge leeftijd van de verdachten; tieners nog, soms van 16, 17 jaar.

14 september