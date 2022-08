GSC/ODS zette al jaren geleden schouders onder ‘energieneutraal’ en is nu spekkoper

Dordtse mishandeld in Emmen, drie verdachten (17, 18 en 19 jaar) zijn bekenden van het slachtof­fer

Voor de mishandeling van een 20-jarige vrouw uit Dordrecht heeft de politie in Emmen drie tieners aangehouden. Het geweldsincident gebeurde dinsdagavond in de Hoofdstraat in Emmen. De Dordtse werd daar in elkaar geslagen.

