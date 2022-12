Gulle donaties voor egelopvang Papendrecht, na noodoproep vanwege extreme drukte

Er was 570 euro nodig, maar er is meer dan 2,5 duizend euro opgehaald. ,,Dankzij jullie zijn er extra hokken en kunnen we ook in de maand december de egels die het nodig hebben opvangen”, jubelen de medewerkers op sociale media. Het is een extreem druk ‘egelseizoen’, meldde het opvangcentrum eerder. ,,Momenteel vangen we egels op uit acht van de twaalf provincies. Er is onlangs zelfs een egel binnengebracht die 126 kilometer van ons vandaan gevonden werd. We zijn met spoed op zoek naar nieuwe hokken waar we egels in kunnen huisvesten.”