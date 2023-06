Half bewolkte middag en avond in Dordrecht

UPDATE Noodopvang voor asielzoe­kers in oude politiebu­reau van Papen­drecht komt er, 70 mensen op inloop­avond

De kogel is door de kerk: de noodopvang voor 85 asielzoekers in het oude politiebureau van Papendrecht, dat nu leeg staat, komt er. Waarschijnlijk in augustus. ,,Het college beseft dat deze doelgroep alleen met elkaar, als gemeenschap, warm en veilig opgevangen kan worden.”