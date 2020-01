Hardinxveldse prostituee schakelt huurmoordenaar in om pooier om te leggen: eis 12 maanden cel

Nieuw hoofdkan­toor van Fokker staat nog weken leeg

7:53 De verhuizing van Fokker Papendrecht naar het nieuwe hoofdkantoor, dat de gemeente Papendrecht voor het bedrijf heeft laten bouwen, heeft een half jaar vertraging opgelopen. Terwijl het fonkelnieuwe gebouw op park Slobbengros al in september gereed was, denkt het bedrijf er pas over zes weken in te trekken.