Hardloper redt man van brandende scootmobiel

Een bestuurder van een scootmobiel is zondagmiddag in Zwijndrecht aan een ramp ontsnapt, toen de accu van zijn voertuig spontaan in brand vloog. Een toevallig passerende hardloper trok de nietsvermoedende Zwijndrechtenaar van zijn scootmobiel.

Kevin Merks was aan het hardlopen op de Koninginneweg toen hij aan de overkant van de weg een vlammetje zag onder het zadel van de scootmobiel.

,,Ik riep naar de bestuurder dat het niet goed ging, maar die hoorde me niet. Toen ben ik direct de weg overgestoken. Toen ik bij die man aankwam, stond het ding al in lichterlaaie. Dat was misschien twintig seconden later. Het was echt niet normaal zo snel als het ging.’’

Daarna probeerde de hardloper nog te redden wat er te redden was van het voertuig. ,,Maar er was geen houden aan. De rugzak die achter de zitting hing, ging ook in rook op. Die man had echt geen tien seconden later moeten afstappen, dan had het heel anders kunnen aflopen.’’

De scootmobieler bleef uiteindelijk ongedeerd. ,,Maar hij is zich natuurlijk rot geschrokken. Hij was heel stil toen de brandweer het vuur bluste. Nee, ik heb eigenlijk geen idee wie hij is. Toen het vuur uit was, ben ik weer verder gegaan met hardlopen.’’