Harenknipper rekende af met man die zijn overleden moeder beledigde: ‘Wist hoe trots hij was op kapsel’

Verplicht een mondmasker dragen in het ziekenhuis: ‘Kleine moeite, zo’n mondkapje’

4 oktober Het is voor de meeste mensen misschien nog een beetje wennen, zo’n mondmasker. Maar wie dagelijks met het openbaar vervoer gaat of op vakantie in het buitenland is geweest, weet al bijna niet beter meer. In het Albert Schweitzer ziekenhuis is het sinds zaterdag ook verplicht om zelf een mondkapje mee te brengen en te dragen vanaf binnenkomst in het ziekenhuis.