Heerlijk binnenwaaien bij warme kroeg Fort Vuren voor een borrel of een glas mysterieus Drie Mutsen bier

OVER DE TONG Wild en winters bij Het Posthuijs: ‘De open haard is weg, maar van de gerechten krijg je het vanzelf warm!’

Aan de dijk in Groot-Ammers worden we ontvangen alsof we al jaren over de vloer komen. Het gastvrije Posthuijs is sinds 2014 in handen van het ondernemende stel Breggie Uitman (43) en Sebastiaan de Heer (41). Het restaurant-eetcafé heeft vorig jaar een metamorfose gehad. ,,De open haard is weg, maar van de gerechten krijg je het vanzelf warm!’’

21 december