Hèhè, eindelijk die navelstreng doorgeknipt…

COLUMN Ruttes bezoek aan Dordrecht was inhoude­lijk totaal irrelevant

Zoals ik eerder al schreef: natuurlijk horen wij (Dordt dus) politici, van welke ‘kleur’ dan ook, op gastvrije wijze in onze stad te verwelkomen. Daar neem ik ook geen woord van terug, want da’s gewoon een kwestie van beschaving, zeg maar. Wél deed de flitsvisite van Rutte aan de Dordtse binnenstad, afgelopen zondag, me ernstig denken aan de bezoekjes die PVV-voorman Geert Wilders en voormalig D66-leider Alexander Pechtold enkele jaren geleden aan dit eiland brachten.