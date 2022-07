Heiwerkzaamheden zorgden voor slapeloze nachten: ‘Had dit niet anders gekund?’

Dansend door de straten in Dordrecht: ‘Dit wordt het kleurrijk­ste Pri­de-feest van het jaar’

Dordrecht Pride bouwt opnieuw een feestje in het Energiehuis. Vorig jaar verhuisde het roze festival vanwege corona noodgedwongen naar binnen. Ook dit jaar zit een evenement in het Wantijpark er nog niet in. ,,Maar we zijn heel blij met dit alternatief.’’

