Heldere dag in Dordrecht

Nog meer Oekraïners opvangen? Hier vinden ze dat niet erg: ‘Het zijn van die lieve mensen’

Dirk en Jacobine Verblaauw twijfelden geen tel: toen in 2022 de eerste Oekraïeners in Strijen arriveerden, gingen ze aan de slag als vrijwilliger in de opvang. Eten klaarmaken. Én mocht het nodig zijn, dan doen ze dit najaar weer. Dan wordt de opvang in Strijen uitgebreid met 100 plekken.