Henk (64) van de reddingsbrigade geeft al jaren met alle liefde zijn vakantiedagen op voor Dordt in Stoom

Woensdag begonnen de werkzaamheden voor het team vrijwilligers van de reddingsbrigade. ,,Het clubhuis is restaurant Het Bolwerck. Daar verzamelen we en vanuit daar verrichten we de werkzaamheden.’’ De vrijwilligers doen eigenlijk van alles; ook zeker niet alleen de beveiliging vanaf de waterkant. ,,We bouwen podiums, installeren aggregaten, helpen met de elektriciteit. Het is écht heel verschillend. Alles wat er op ons pad komt, pakken we op.’’