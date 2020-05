Hennie (28) sterft één dag voor ze haar grootste wens kan laten uitkomen: ‘We konden alleen maar huilen’

UPDATE Vrouw verwond aan gezicht en nek bij steekpar­tij in Dordts Wantijpark, 19-jarige man opgepakt

10:25 Een 19-jarige man heeft een vrouw verwond aan gezicht en nek bij een steekpartij in het Wantijpark in Dordrecht, in de nacht van zaterdag op zondag. De verdachte is aangehouden.