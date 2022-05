Herdenking Bleskensgraaf ook voor nieuwe oorlogsslachtoffers

Lekker opruimen tijdens Hemel­vaarts­dag? Dat kan, maar je afval wegbrengen zal niet gaan

Op Bevrijdingsdag waren ze wel open, maar op Hemelvaartsdag zijn de afvalbrengstations van HVC, die onder andere in Hendrik-Ido-Ambacht en Dordrecht te vinden zijn, gesloten. Het is mogelijk dat ook het afval op een andere dag wordt opgehaald, maar dat verschilt per regio.

25 mei