Herdenkingsbos geteisterd door vandalisme: bloemen gejat en geschonken bankje vernield

Marian en Adrie kapot van verdriet, boom voor overleden zoon Ron plots gekapt

Marian en Adrie van der Linden zitten in zak en as. Een groep vandalen heeft de herdenkingsboom gesloopt die ze voor hun veel te jong overleden zoon Ron (26) plantten. ,,We hebben gehuild, slapen er slecht van. Dit was zíjn plekje.” Ze roepen de daders op zich te melden ‘als ze een hart hebben’. ,,Dit verdient hij niet. Dit verdienen wij allemáál niet.”

23 februari