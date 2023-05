Het duurt bijna vijf jaar, maar dan heb je ook wat: pompgemaal wordt verplaatst en nu écht

Omstreden pompgemaal wordt, ondanks uitspraak rechter, pas halverwege volgend jaar verplaatst

Het omstreden rioolgemaal aan de Hazelaarlaan in Dordrecht wordt pas in het tweede kwartaal van volgend jaar verplaatst. Eerder kan niet volgens de gemeente Dordrecht, die daarmee een gerechtelijke uitspraak in de wind slaat.